吳宗憲（憲哥）旗下新人MIUSA培訓3年，18日舉辦《MIUSA同名專輯》發片記者會，憲哥提到曾一手提攜的周杰倫（周董），如今紅遍全世界，他有信心借鏡周董先例打造MIUSA，將所有資源投注在她身上，不僅專輯成本無上限、明年舉辦演唱會，還邀MIUSA代言自己的副業產品，對她信心喊話「（演藝圈）未來10年都有妳」。

吳宗憲（左）為MIUSA擦拭眼淚。（羅永銘攝）

MIUSA昨現場演繹新歌，唱到〈給十年後的自己〉時，背後大螢幕播放成長影片，她看到媽媽、妹妹的照片當場淚崩，頻頻轉過身拭淚，氣氛感人。對於MIUSA歌唱實力，吳宗憲給了60分評價，MIUSA則以金曲歌后彭佳慧為目標；問她是否向偶像看齊拚一座金曲獎？MIUSA直呼「如果能入圍就很開心了」。

吳宗憲公司旗下藝人MIUSA今辦發片記者會。（羅永銘攝）

至於公司是否對新人下達禁愛令？憲哥坦言，這是必然的，我是非常嚴格的，並以女兒Sandy（吳姍儒）為例，希望MIUSA做到像Sandy一樣，出道10年都沒有緋聞，演藝事業闖出一番作為再談感情，吳宗憲還說，現在一定不行（戀愛），將來要交男朋友我再以爸爸的身份過濾一下。

吳宗憲公司旗下藝人MIUSA今辦發片記者會。（羅永銘攝）

MIUSA一出道便獲得許多資源，憲哥不敢算投資金額，僅透露光是她一首新歌的曲子，就要價1萬美金（約30萬台幣），令眾人吃驚，憲哥對MIUSA開玩笑說，我以前對周杰倫也沒那麼好，妳結婚的話記得發帖子給我。