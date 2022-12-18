五月天瑪莎17、18日在高雄、台中、台北舉辦《昨天的孩子》簽書會，吸引大批粉絲冒著寒流追星支持，被問到連跑3場簽書會的心得，瑪莎坦言，團員沒在身邊感覺很奇怪，通常有比較帥的團員站前面，我站在後面好像不關我的事。他非常感謝大家支持新書，並說可以看到大家很開心，簽名或是要聊天都其次，簽書會比較重要是當面謝謝大家。

瑪莎舉辦《昨天的孩子》簽書會，吸引大批粉絲到場支持。（相信音樂提供）

書名取名《昨天的孩子》同時也是薛岳的歌曲，書中瑪莎提及除了李宗盛、羅大佑外，薛岳《生老病死》專輯對他在歌詞創作上啟發很多，他說，因為我覺得要講音樂和自己關係，音樂什麼對我造成影響，覺得必須要從小時候說起，小時候的音樂帶給我影響，很喜歡〈昨天的孩子〉這首歌，有些心情蠻貼切。薛岳的最後一場演唱會《灼熱的生命》也對他影響很大，瑪莎表示，原來一個現場樂團，可以將卡帶裡的歌曲改頭換面，原來看一場演唱會就是這樣，是活著的。

瑪莎今在台北舉辦《昨天的孩子》簽書會。（相信音樂提供）

他透露新書一度差點難產，瑪莎說，這本書大部份是我口述，本來以為可以偷懶，但後來看了文字後，因為文字沒有表情，不可能加表情符號，看不出來我在講什麼，也怕感覺太臭屁，所以我花了很多時間整理稿子，後來就有點後悔，回來還要看自己講的話，早知就自己寫。他親自修改內容多次，加上他參與法蘭、HUSH新專輯製作、張雨生特展等，工作繁忙，《昨天的孩子》才會延到年底推出。

瑪莎今在台北舉辦《昨天的孩子》簽書會。（相信音樂提供）

瑪莎新書《昨天的孩子》上市兩週銷售突破16000本，晉升暢銷書作家的他，被問到有沒有計劃出下本書？他直言沒有任何計劃，這本書也在他計劃之外，他說，和唱片都是很重要的事，書也是你要砍那麼多樹，想法結晶濃縮在裡頭，我何德何能因為我講了這些東西讓別人受到啟發要有很大的理由，討論了很久，我覺這個主題對別人有幫助，就我能力做到，至於會不會有下一本？他笑說要回去看一下存簿。

新書宣傳結束後，瑪莎將回到五月天貝斯手身份，即將在12月23、24、 25、30、31日、2023年1月1、7、8日於樂天桃園棒球場舉辦的「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。