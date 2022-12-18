中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民18日在《財經》年會2023上表示，現在住在城裡的人口大概占總人口的62.2％，但有城市戶口只占52％，有10％的人住在城裡並沒有城市戶口，並不享受城市各種各樣的服務，如果加快戶籍改革，使這些人獲得城市戶口，就會安心在城裡買房，住下來，從而加大城市消費。

根據中新網引述，朱民強調，在未來10多年還會有10％的人從農村移到城市，這20％人口的真正城市化是擴大居民消費很重要的方面。