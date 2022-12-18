許多人都會擔心身後事該如何處理。一位人妻表示，鄰居的8旬阿嬤最近讓她幫忙帶到農會補摺，沒想到竟突然提議要匯給她500多萬元，條件是往生後，人妻在有生之年都要在忌日、節日祭拜她。不過人妻擔心可能會招來麻煩，因此決定拒絕。許多人看了之後，紛紛建議原PO可以諮詢律師，以免未來跟阿嬤有血緣關係的晚輩來討錢。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，阿嬤年輕時為了照顧弟妹沒有結婚，現在沒有子女、弟妹也都走了，不過阿嬤生活起居都能自理，只有真的自己做不來、要去醫院才會找上她幫忙；最近阿嬤拿了一本農會帳簿，要原PO帶自己到農會補摺後，還要她開戶、打算要匯出自己的500多萬存款，讓她和農會工作人員當場嚇一跳。

原PO說明，原來阿嬤擔心自己身後沒有人能夠幫忙祭拜，希望未來自己往生後，原PO在有生之年的忌日、掃墓節都能來拜拜。雖然她很想為了孩子收下這筆鉅款，但是又怕因此招來麻煩，因此只好選擇拒絕。

對此，許多人紛紛回應，「要嘛請律師跟他家人做見證跟立遺囑，不然不要收」、「你帶她去法院、律師事務所或民間公證人那裡辦個遺囑公證，這樣以後就不會有麻煩了」、「帶阿嬤去銀行辦指名你是她戶口的『信託受益人』，這樣阿嬤還在的時候能自己管理自己錢，往生以後就自然的是你的，這樣不就不會有什麼問題了？也有法律保障，阿嬤的錢也一直到她往生才傳給妳，這個應該銀行就能幫你們用，不需要再去找律師什麼的」。