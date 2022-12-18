一家名叫「積木狂」(Brickmania)的非官方樂高設計公司，正在製作一系列的「烏克蘭英雄」模型套件，已籌集了超過 22萬美元，都捐助給烏克蘭醫療單位與人道組織。

防衛部落格(Defense Blog)報導，該公司在臉書上表示，他們創作獨特的一系列烏克蘭軍隊裝備，包括士兵、軍車、坦克、戰機，甚至傳奇的An-225「夢想」(Mriya)超級貨機，都得到相當多的支持，已籌集超過 22萬美元，收益直接提供給烏克蘭救濟人道組織。

「積木狂」成立於 1999 年，他們利用樂高已有的組件，設計成數百種歷史軍事產品，包括標誌性的 M4A3薜曼式(Sherman)坦克、德國6號虎式坦克。而現在則在烏克蘭戰爭找靈感，設計斯圖格納-P( Stugna-P )反坦克飛彈、MiG-29「基輔幽靈」，與其他帶有烏克蘭特色的裝備，稱為烏克蘭募集系列(Ukraine Benefit)。

現在該計畫延伸到其他的裝備，最近推出的是俄羅斯 T-80BVM「兔子」(Bunny)主戰坦克，當然也是被烏克蘭所操作，後方掛上一個巨大的烏克蘭國旗，而砲塔上除了有士兵，還有一隻小兔子。