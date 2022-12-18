大陸「星座女神」莫小奇近日公開2023年事業運最旺的3個星座，其中巨蟹座在上半年會有源源不斷得機遇和資源，能充分發揮自身實力；雙子座身邊有許多貴人，能夠帶你們開闊眼界、賺取更多財富；金牛座則變得更自信、勇敢，若有想要完成的事就大膽去做。

▎巨蟹座

巨蟹座在2023上半年的事業運非常旺，木星到5月17日為止，一直停留在你們的事業宮，在此之前會有源源不絕的機遇和資源，讓你們能充分發揮與展示能力，同時擴張事業版圖，因此千萬不要給自己設限，把握上半年的絕佳時機行動，勇敢去做自己想做的事。

另外因為金星和木星的相遇、日食新月等眾多天象，都會給你們帶來事業上的好運，不斷鼓勵你們勇敢創新，好好利用身邊的資源，去實現自己的想法，就有可能獲取令人刮目相看的成績。

▎雙子座

雙子座在2023上半年，就算沒有刻意經營人際關係，停留在人際宮位的木星，也會為你們吸引一波又一波的貴人，他們不但能力優秀，在各行業中出類拔萃，還會帶著你們一起開闊眼界、提升格局，或是為你們帶來更多的財富或事業機會，因此建議雙子座上半年還是要積極經營人脈，因為有可能在這些貴人的幫助下，讓你們的事業發展更加順風順水。

之後土星進入事業宮，會有很長一段時間，是你們實現事業野心、鞏固職場地位的絕佳時機，土星雖然會帶來一些考驗，但能夠磨練你們的耐心與毅力，通過考驗，就有可能成為某個領域的權威人物，獲得業界一致的認可和讚賞。

▎金牛座

金牛座在今年的壓力較大，感到有些迷茫，不過到了2023年，你們的事業將迎來新轉機。3月7日土星將換座到金牛座的人際宮位，你們會更關注有意義、有價值的社交，有機會認識實力、地位都不錯，且能和自己互利共贏的對象；有準備創業的金牛座，也可以迅速組建起自己的團隊，在眾人的共同努力下，實現事業上更高的追求。

5月木星換座到你們的命宮，這之後半年，會有多方好運朝你們聚集而來，包含事業上各種有利的條件與機會，同時你們也會變得更自信、勇敢。如果對事業有憧憬和規劃，只要放心地大膽去做，就能收穫豐厚的財富，以及滿滿的成就感。