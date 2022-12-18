嘉義市長選舉開票，投票率約43.76％，是歷次選舉最低，國民黨市長黃敏惠成功連任，得到5萬9874票，輾壓式大贏李俊俋2萬7084票，約5時15分許自行宣布當選，競總大放鞭炮，群眾歡聲雷動，直呼「黃市長是最棒的」，嘉義市選委會隨後也送當選紅榜祝賀。

黃敏惠市長成功連任，偕母親黃鄭梅子及一對兒女感謝支持者。（廖素慧攝）

黃敏惠偕母親黃鄭梅子、老公醫師蔡宗祐及一對兒女感謝嘉義市民共同寫民主聖地的歷史，她還感謝對手提出對市政的質疑，讓市府有更進步的空間，更向中央喊話「兌現鐵路高架化全額補助、蓋輕軌的承諾」，也希望中央在社會福利政策要拿掉限制，特別是嘉義市是財政紀律佳的縣市，因為選舉結果反映出這就是「基層拚高層」的民意。

黃敏惠市長連任成功，偕老公醫師蔡宗祐及黨籍議員發表當選感言。（廖素慧攝）

黃敏惠競選總部擠滿等開票的支持者及媒體，水泄不通，隨著開票愈來愈明朗，開票35分鐘後競總螢幕顯示得票1萬1271票，距離逐漸拉開，有一路領先李俊俋的趨勢，競總士氣高昂，支持群眾緊盯螢幕，直呼「贏了啦！」。

民眾稱讚黃敏惠市長連任好。（廖素慧攝）

開票不到1小時，黃敏惠得票4萬5509票，李俊俋2萬5395票，大贏逾2萬票，全場歡聲雷動，歡呼「凍蒜」，還有支持者大呼「要大贏才過癮，才會爽」、「贏得很漂亮、很爽」，場面熱鬧、昂揚。