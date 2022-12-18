嘉義市第11屆市長重行選舉於今舉行投票，依據嘉義市選舉委員會開票統計結果，得票數最高之候選人為黃敏惠，中央選舉委員會表示，將於12月22日舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

中選會表示，此次嘉義市第11屆市長重行選舉選舉人數21萬4130人，投票人數9萬4188人，投票率為43.99％，開票結果，5位候選人，得票數分別為黃敏惠(中國國民黨推薦)5萬9874票、李俊俋(民主進步黨推薦)3萬2790票、陳泰山246票、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統535票、鄭凱升368票。