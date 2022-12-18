嘉義市長選舉，4點開票，民進黨嘉義市長候選人李俊俋票數就一路落後，也讓在競選總部等候開票的支持者臉色愈來愈凝重，氣氛十分低迷，就在國民黨嘉義市長候選人黃敏惠宣布勝選後，李俊俋在競選團隊簇擁下走出總部，表示雖然這次選舉很拚，但沒達到大家的願望、沒有成功，敗選結果由他個人承擔，也說已致電黃敏惠道賀，也希望黃能把他提出的政見加以參考。

民進黨嘉義市長候選人李俊俋表示雖然這次選舉很拚，但沒達到大家的願望、沒有成功，敗選結果由他個人承擔。（呂妍庭攝）

李俊俋說，這次選舉他和團隊雖然很打拚，但沒達到大家的願望，「敗選結果我個人承擔 」，感謝鄉親在過程給了很多幫忙和鼓勵，雖然沒有成功當選，他會繼續檢討原因，看未來要如何努力，也感謝嘉義團隊和民進黨黨內同志支持他，為他站台、輔選。

李俊俋與團隊三度向在場支持者鞠躬。（呂妍庭攝）

李俊俋與團隊三度向在場支持者鞠躬，並特別感謝太太和父母的陪伴，指這次參選市長最重要的任務是希望停很久的嘉義市能動起來，沒進步的嘉義市能愈來愈進步，透露已致電黃敏惠，除恭喜她，也希望她這次當選後，能把自己提出的政策加以參考，畢竟很多是市民所反應，包括提高生育貼津、假牙補助等，呼籲大家共同讓這個地方愈來愈好，也一起祝福黃敏惠、繼續監督黃敏惠。

4點開票，民進黨嘉義市長候選人李俊俋票數就一路落後，也讓在競選總部等候開票的支持者臉色愈來愈凝重，氣氛十分低迷。（呂妍庭攝）

李競選團隊表示，從開票比例來看，李俊俋的得票數占比約36％、37％，民進黨的基本盤似乎沒有被催出來，推測延後選舉又是周日，大學生沒回來，天氣冷大家出來投票意願低等。