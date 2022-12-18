台中一名人妻今天1、2月在臉書「單身單親交友社團」認識男子小陳（化名），交往後2人同居3個月，天天嘿咻，丈夫後來得知向小陳求償70萬；小陳說女方一直欺騙他已經離婚，5月分手後，他就斷絕聯繫，反而是女方持續傳送情人節快樂等訊息給他，法官認定小陳確實不知情已婚一事，判免賠。

丈夫控訴妻子今年2月透過臉書認識小陳，2人交往後在員林住處同居3個月，每天都發生性行為，2人分手後，丈夫某天意外發現甜蜜對話及性行為照片，提告小陳求償70萬，而小陳稱不知道對方婚姻狀況，且2人是在臉書「單身社團」認識，丈夫則說妻子從未承認有加入該社團，且妻子帳號並未回應社團的規則，因此並未正式加入社團，控訴小陳自始都知道對方已婚。

小陳則說，2人在1月中旬於臉書單身、單親交友社團結識，他的父母與女子談心時，女子說與前夫個性不合早已離婚，他與家人便真的相信，之後2人在5、6月間分手，女子還持續傳送情人節快樂等訊息給他，他則堅持不再維持男女關係，可見他分手後從未主動聯繫女子，他也是遭對方欺騙。

法官認為，2人認識的社團是由單身或單親男女組成，丈夫應舉證小陳知道女方已婚身分。從現有證據來看，小陳是誤信對方單身，並非故意或過失侵害配偶權，判小陳免賠。全案可上訴。