寒流來襲，開車外出須格外小心，不少駕駛會開暖氣禦寒，高公局提醒用路人，低溫易使車輛機件產生故障，除行前檢查車輛狀況外，也要留意車內溫差造成玻璃起霧，可以先開冷氣除霧，再切換暖氣，確保行車安全。

高速公路局表示，寒流來襲時，車輛若長時間停放於戶外，電瓶充放效率易受影響，更需勤加保養電瓶；若下雨導致路面濕滑，行車前務必確認輪胎胎壓、胎紋是否正常，以免抓地力不足而失控打滑。

此外，行駛途中還要注意引擎運作溫度是否正常；冬天車內、外溫差大，易使玻璃起霧甚至影響視線，駕駛人進入車內可先開啟冷氣除霧，之後再切換為暖氣，除可保持車內溫暖，車窗玻璃也不會起霧。

高公局提醒，行車前應注意電瓶之電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣，上路前應評估身體狀態，若身體狀況不佳時，請避免開車；行駛中若身體感到不適，請就近前往服務區、駛出交流道或暫停路肩待援。