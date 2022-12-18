孟庭葦（前排右4）等人受邀出席座談會。（台北禾灃文化事業有限公司提供）

已故作家三毛的姪女陳天慈16日在台北流行音樂中心舉辦「三毛與我的那些事」座談會，邀請歌手孟庭葦、北流董事長黃韻玲、作家蔡詩萍、電影製片人焦雄屏、攝影大師謝春德，透過不同的角度暢聊當年與三毛之間的故事。孟庭葦聊到少女時期在學校聽過三毛演講，當時為了一睹偶像風采，在演講後不顧學校規定，直奔後台找三毛要簽名，並將珍貴的簽名筆記本帶至座談會現場，公開珍貴的紀錄。

孟庭葦憶起當時有許多同學顧不得活動尚未結束，便衝向後台找三毛要簽名，在三毛離開前，工作人員請三毛給現場的同學一句話，三毛率性說：「是你的就是你的。」隨後揚長而去，最令她印象深刻。

座談會開場由黃韻玲分享三毛經典作品〈夢田〉的製作故事，當時還是滾石唱片儲備歌手的黃韻玲，得知要為三毛作詞、齊豫和潘越雲合唱的〈夢田〉協力製作、編寫和聲時，第一個反應是「覺得不可思議」，她表示當時其實記不得老闆和自己說了什麼，內心只覺得「我有這個機會，會不會我不知道，但是我要去做」，非常希望有機會能和自己喜歡的音樂人合作。錄音時，音樂本科出生的黃韻玲認真寫好五線譜，但沒想到齊豫和潘越雲的視譜習慣是數字簡譜，最後靠著黃韻玲站在他們中間才完成錄音，成為意外插曲。

前北藝大電影所所長、前金馬獎主席焦雄屏，帶觀眾細細品味三毛的電影編劇作品《滾滾紅塵》，知名作家蔡詩萍在文學領域與觀眾分享了當年時空背景下，三毛的創作手法以及文學的風格蘊含，他透露其實有好幾次的機會可以認識三毛，雖然有幾面之緣但卻沒有機會成為朋友，在當時的時空背景下，身於體制外的三毛與自己的人生經歷非常不同，因而錯失了成為朋友的機會。