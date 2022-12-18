九合一因故延後的嘉義市長選舉今(18日)投票，根據中選會訊息，黃敏惠(中國國民黨推薦)以5萬9,874票，擊敗李俊俋(民主進步黨推薦)的3萬2,790票，由於已達4萬6當選門檻，黃敏惠稍早已自行宣布當選。藥師林士峰指出，嘉義市有垂楊路，一向不利男生挑戰大位，近年來只有民進黨涂醒哲做過一屆市長，還是在國民黨大敗的2014年拿下。

藥師林士峰今(18日)在臉書發文指出，嘉義市有垂楊路，一向不利男生挑戰大位，近年來只有民進黨涂醒哲做過一屆，還是在國民黨大敗那年拿下。他還酸：連我大阿中打出悲情牌都還拿不下。恭喜黃市長，連任成功。

細數歷任嘉義市長，首屆由許世賢以縣轄市長改聘，但於任內逝世（由江慶林代理）。許世賢之女、前監察院長張博雅補選並連任第2屆成功。張博雅之姊、許世賢之女張文英當選第3屆嘉義市長，第4屆連任成功。原衛生署長的張博雅再度選上第5屆嘉義市長，2000年5月22日出任扁朝內政部長而辭職（由陳麗貞代理）。

之後，原國民黨立委黃敏惠當選第7屆嘉義市長，第8屆連任成功。2014年民進黨涂醒哲成為升格省轄市後首任男性民選嘉義市長。之後黃敏惠再度參選，當選第10屆嘉義市長，第11屆今(18日)連任成功。