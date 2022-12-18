台韓澳混血女星昆凌（本名：武誼蓁）2015年嫁給周杰倫（周董），夫妻倆婚後育有2女1子，為保護小孩隱私，始終沒公開他們的真實樣貌。近日周杰倫到新加坡舉辦世界巡迴演唱會，昆凌帶著7歲女兒小周周到當地逛街，被偶遇的網友撞見，透露小周周長得比較像周杰倫。

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會17日在新加坡國家體育場隆重登場，帶來眾多膾炙人口的金曲，甚至還唱了19年前寫給蔡依林的《說愛你》，掀起一波高潮。周杰倫今（18日）凌晨在IG分享演唱會的影片，寫道：「新加坡好像有點High，第二場請繼續High下去。」

昆凌跟隨丈夫到新加坡，正好被網友巧遇，並把拍下的照片放到社群平台，表示在金沙購物中心看到昆凌，上前詢問能否合照被工作人員婉拒，直到晚上又在香奈兒撞見昆凌帶著女兒血拚絲巾、胸針。

照片中，昆凌放下一頭棕色長直髮，身穿暗黃色的露肩長洋裝，雖戴著黑色口罩，但露出醒目的混血眉眼，馬上被發現真實身分；另一張照片，昆凌揹著12萬台幣的名牌包，牽著小周周逛街，身旁還有2位女性助理幫忙拿大包小包的戰利品。

網友拍下在新加坡巧遇昆凌的照片。（圖／微博）

昆凌帶著女助理、小周周逛街。（圖／微博）

照片曝光後，引起網友熱議，有人好奇小周周長得比較像昆凌還是周杰倫？對此，原PO回應：「我覺得像周董，但是只看見她的眼睛啊哈哈。」

網友表示小周周的眼睛像周杰倫。（圖／微博）

昆凌和周杰倫陸續生下3個寶貝，雖會像其他明星一樣公開曬娃，但總是小心翼翼地遮住孩子們的正臉，昆凌曾受訪揭露原因：「我們希望他們的名字就是他們的名字，而不是誰誰誰的兒子、女兒。」希望等孩子長大後，自主選擇是否要公開。