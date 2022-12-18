摩洛哥在卡達世界盃最後一戰輸球落寞離開球場，但是教頭雷格拉古認為他的球員將會驕傲地離開卡達，因為他們已經創造歷史，成為第一支踢進世足4強的非洲球隊，他也相信未來15、20年內，能看到來自非洲的世界盃冠軍。

摩洛哥本屆世足小組賽和上屆亞軍克羅埃西亞、季軍比利時及重返世界盃會內賽的加拿大同組，他們0比0逼和克羅埃西亞，2比0氣走比利時再2比1擊敗加拿大，以分組第1前進16強，跟著連退西班牙、葡萄牙兩支歐洲勁旅，首度晉級到世足4強，最後連輸法國、克羅埃西亞，以第4名作收。

雷格拉古說：「我們很想帶給球迷喜悅，僅管4強階段連輸兩場，還是很開心，我們是世界上頂尖的4隊之一。摩洛哥隊送上精彩的比賽內容，比賽中也從不放棄，恭喜克羅埃西亞，他們值得登上季軍，摩洛哥是年輕的隊伍，我們還在學習。」

雖然一直正面看到比賽結果，雷格拉古仍難掩失望，「當然還是會難過最後連續兩場比賽吞敗，但我們盡力了。體能上是很大考驗，球員們都累了，比賽又這麼緊張，大家真的很想讓球迷比現在更驕傲。」

雷格拉古希望卡達世界盃的成績，可以給整個非洲足球留下更深遠的影響，由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦的2026世界盃，會內賽將從現有32隊擴編到48隊，代表非洲區至少有9個參賽名額，比目前的賽制多了4個，雷格拉古表示：「有9個參賽代表，我們肯定有所收穫。或許15、20年後，我肯定會有非洲球隊贏得世界盃冠軍，我們會從中學習的。」

雷格拉古補充：「我們有關卡要通過，也要從中建立實力，還需要努力及渴望。這個DNA不只要深植到摩洛哥隊，也要存在整個非洲大陸。」