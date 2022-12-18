儘管加密通貨產業爆出一系列醜聞，令投資人對於背後區塊鏈技術安全性打上問號。但私募股權公司仍大力推動區塊鏈基金，希望透過此技術讓基金買賣變得更方便，藉此吸引更多富裕投資人。

多家公司近日以區塊鏈技術做為噱頭，不斷行銷他們家的基金。這些公司包括：Hamilton Lane資產管理公司、私募股權基金KKR、阿波羅全球管理公司與合眾集團（Partners Group Holding）等。

知情人士透露，這些公司透過此方式募集的總金額加總約1億美元，與他們動輒管理千億美元資產的傳統基金相比僅是九牛一毛。但這些企業看好區塊鏈可望吸引更多富人加入，後者對於現行繁瑣文書作業的投資流程感到不耐。

Hamilton Lane首席風險長弗雷德·肖（Fred Shaw）表示：「區塊鏈技術可以消除部分交易障礙。我們想要做的是，讓投資人可以很輕鬆地投資私募基金，希望有效提升投資者體驗。」Hamilton Lane計畫推出更多使用區塊鏈技術的新基金。

大多數私募股權公司幾乎所有募集資金都來自於機構投資者，包括退休養老金基金與慈善機構。富裕的投資散戶是他們如今鎖定的重點對象，畢竟後者持有大筆未動用資金。

也有人認為，加密通貨產業近來動盪不安，可能影響投資人對於這類基金的信任度。今年加密貨幣價格暴跌，加密幣交易所FTX破產更引發該產業管理過於鬆散、恐淪為金融犯罪溫床的批評聲浪。

私募股權公司指出，區塊鏈技術有助於促成去中心化金融交易，與加密通貨或交易所本質上存在極大差異。換言之，他們使用區塊鏈提供另一個管道讓大家投資他們的傳統資金，而非創造新的投機數字資產。

區塊鏈基金投資人仍需經過嚴謹法律檢查、驗證身分，同時執行背景調查以確認他們符合投資規定要求。一旦通過後，他們可以輕易地執行基金買賣，基本上只要在應用程式按幾個鈕即可，免去投資傳統私募基金必經的文書作業麻煩。