歲末年終，太極門桃園道館在今日舉辦感恩活動，市長鄭文燦、立委鄭運鵬及新科議員于北辰也蒞臨現場。即將卸任的鄭文燦感性說，愛桃園、挺桃園是他的DNA，不論未來擔任什麼職務，一定不會忘記初衷。太極門弟子表示，感恩一路走來，有市長的支持、鼓勵以及陪伴成長的各界好友。

太極門桃園道館在今日舉辦感恩活動，市長鄭文燦、立委鄭運鵬及新科議員于北辰也蒞臨現場。(太極門提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園道館成立六周年來，市長鄭文燦每年都蒞臨桃園館館慶，回顧六年來的點點滴滴，鄭文燦表示，桃園道館六周年，跟大家一起走過「良心時代運動」、法稅改革和連署「國際良心日宣言」、「世界祈福日宣言」及「世界願力日宣言」，太極門從台灣到海外，參加許多國家級的文化慶典，幫台灣在國際上發聲。太極門弟子透過練氣練功，帶來身心平衡健康，更代表身心正能量的提升，在古老的智慧裡仍蘊含現代的光彩。他表示，愛桃園、挺桃園是他的DNA，不論未來擔任什麼職務，一定不會忘記初衷。

立法委員鄭運鵬表示，每次來到太極門，看到師兄姊的眼睛，都是炯炯有神，充滿精神。太極門都是透過修行、實踐來體驗人生，充滿實踐精神，是修心養性的好所在。從政是憑良心做事，不管事順利還是挫折的時候，不會因為環境而改變。

準新科議員于北辰連署「世界願力日宣言」並許下他的願力，願台灣和平、中華民國安全，世界不要戰爭，台海安全。在50歲前他保家衛國，50歲後要為民服務，希望未來共同打造建設桃園，讓桃園更好。

太極門弟子蕭益富代表太極門掌門人洪道子博士，頒贈良心指南針及良心領巾給鄭文燦，並邀請市長連署「世界願力日宣言」，鼓勵世人以良心與願力，共同為自己與他人，為世界的安全，付諸行動，讓正能量引領地球邁向永續發展之路。

太極門弟子管浩均表示，他跟隨太極門掌門人洪道子博士到世界傳播愛與和平的理念。今年11月與世界之愛親善文化訪問團到印度參與全球首席大法官會議，他在展演《和平祝禱歌》時，看到一位小女孩也一起為世界祈禱。善的能量透過文化交流，產生蝴蝶效應，人人都能為世界盡一份心力。

太極門弟子黃姿雁分享，女兒一出生就罹患先天性全身韌帶鬆弛症 ，全身關節、骨骼及肌肉很容易受傷，在3歲時必須忍受痛楚穿拉桿鞋，但有太極門及師兄姊滿滿的愛、關懷與正能量，帶給姿雁的女兒有堅強與勇氣面對，八個月後就可以脫掉拉桿鞋。她很感恩太極門帶給女兒勇敢堅強的力量。

太極門弟子鄞秀鑾則分享，她以前脊椎擠壓導致腳痠，坐、站、躺都痠，讓她無法好好睡覺，折騰到不成人形，於是求神問佛、藥草浴、到國術館整椎，也沒有改善。她到太極門練功，首先學會愛自己，把自己先照顧好，才有能力去愛家人。按部就班地練功，改善了十幾年的偏頭痛；脊椎擠壓造成腳痠的問題也不再困擾她，她找回健康，心中非常感恩。