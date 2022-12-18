高雄市大多數新住民忙於家庭與工作無法深入瞭解地方及相關資源，茄萣戶政事務所攜手梓官戶政事務所，今天於湖內區公館社區活動中心舉辦新住民在地文化體驗活動，使新住民更瞭解在地文化，並透過實際參與的方式，增進新住民學習，運用於日常生活。

蔡氏姊妹分享如何以越裔新住民身份在台就學取得國立成功大學台灣文學碩士文憑及在各大專院校教授越南語的工作經歷，並分享如何逐步適應家庭生活。她的分享不僅能夠讓新住民了解台越文化差異，也能提供新住民做為在台生活韌性、毅力與堅持的參考。

另，老師蔡俊宜經由武術改良版的宋江陣，讓新住民透過有趣的方式，瞭解台灣傳統習俗與文化傳承，藉此向新住民傳達台灣本土文化的歷史意義與價值。

茄萣戶政主任沈秀美表示，整個活動主要讓不同國籍新住民能夠適應在台多樣文化生活體驗，增進在地文化的瞭解與認同，希望透過性別親子教育、生態環境保護課程，協助新住民更快速瞭解在地生活與文化，藉由經驗分享、體驗民俗文化與在地糕點製作，讓新住民愛上在地好生活。