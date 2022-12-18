國銀拚財管2.0日趨白熱化，國銀爭相投入，規模也上衝4,348億元。金管會銀行局公布最新統計，目前已有八家國銀核准開辦高資產客戶業務，截至今年10月底，累計高資產客戶數達3,451人、合計資產管理規模（AUM）已達新台幣4,348億元，其中前三名為中信銀、兆豐銀和合庫銀，三家的高資產客戶人數合計占整體市場74％、規模占68％。

銀行局官員指出，金管會推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶財管業務，並在2020年12月、2021年5月分兩批次、核准共七家銀行開辦財管2.0，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫、瑞士銀行台北分行，今年9月21日再核准玉山銀行，但玉山銀行還尚未開辦。

銀行局分析，自財管2.0方案開辦以來，呈現逐步成長趨勢，主要是銀行持續推動，且在核准後銀行相關資源投入，像是組織架構調整、專業人才到位、提升商品設計能力，資訊系統與作業規範也都到位，供給面與需求面都是推升高資產客戶業務成長的因素。

銀行局指出，就高資產客戶的AUM資產配置組合來看，存款還是大宗，占50％、保險占17％、基金占13％、債券占8％、境外結構型商品占5％。高資產客戶近期偏保守，在存款、債券的比重都較上月略微上升。

券商經營高資產客戶也初有成效。證期局指出，2020年9月開放券商進行此業務，有助拓展業務範圍，提高高資產客群，截至2022年10月底，已八家券商被核准，從複委託、財管、自營等不同管道來辦理高資產客戶業務，累計開發客戶數達574人、累計交易金額494.94億元。

規模前三大業者為，元大證的129億元、120人、永豐金證126億、276人、兆豐證券99億元、3人，證期局指出，這三家成長較快因素是本身資產管理規模大、業務廣、客戶數多，有優勢所以發展快速。