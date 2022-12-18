桃園璞園領航猿18日在桃園巨蛋主場對戰福爾摩沙台新夢想家，雙方上半場緊咬比分，盧峻翔於上半場終了前，把握對手失誤快攻上籃得分，幫助球隊帶著領先優勢進入下半場，面對防守強度高的對手，總教練卡米諾斯讚許團隊守護籃板的努力，以及多位球員得分上雙的火力貢獻，領航猿終場84比80收下勝利，且拿隊史最佳5連勝。

今天拿下18分的領航猿隊長施晉堯笑稱：「這真是場不可思議的比賽。」他肯定團隊在連續兩周的高強度賽事下，能夠堅持不鬆懈的拚戰精神，以及年輕球員在輪替上都能有所發揮，白曜誠賽後提及本場狀況，自評進攻狀況不佳，但上場就是拿出防守能量幫助球隊，他貢獻6分、9籃板與3抄截，並於第四節籃下關鍵補球與快攻上籃取分，讓比分逐漸拉開。

而先發繳出9分、6籃板的林正，面對對方禁區高大洋將，他表示：「自己的任務就是看守洋將，時時做好準備，不畏懼碰撞，也感謝教練團、學長的提點，才能於空檔出手不猶豫。」總教練卡米諾斯也肯定林正捍衛禁區的企圖心，林正更自信設下目標：「只要上場就不讓對手拿超過10分、10籃板。」

領航猿下周24、25日兩場主場賽事「耶誕大戰」，邀請橙客一起「支猿收贏」，準備度過最嗨耶誕夜，今天賽後開心接受隊友「礦泉水浴」慶賀的盧峻翔，也霸氣喊話：「我們會持續勝利，讓大家看見最難打的主場在桃園，下周耶誕節見。」