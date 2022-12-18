前主播兼主持人廖科溢轉戰旅遊節目後，出色表現兩度獲金鐘獎肯定，去年底爆婚變結束9年婚姻，近日突然公布與主播秦綾謙結婚的喜訊，不料卻冒出多名爆料者稱廖科溢劈腿，一時之間他的名聲受損，原先的活動主持也遭撤換，工作受到一定影響。

廖科溢宣布與女主播秦綾謙結婚後，許多爆料者湧現指控他劈腿，對此，廖科溢回應爆料有真有假，爆料者提供的對話是片面截圖，只公布了單方有利的證據，認為該爆料行為有失公允，針對惡意造謠保留法律追訴權；他同時回顧上一段婚姻，坦承因為聚少離多而外遇，因此有把柄落在外遇對象手上，稱遭外遇對象逼迫離婚及情緒勒索，強調自己「不得不」被控制，離婚後的幾段短暫感情有些處理不好，對於這點他感到抱歉。對於新婚妻子秦綾謙，廖科溢直言對方是真愛，他也表示會虛心接受所有批評與指教，只求別波及父母、妻子與其他家人。

阿里山日出印象音樂會於2023年1月1日舉行，活動方粉絲專頁於今年11月24日就宣布演出陣容，當時公布的主持人是由廖科溢擔任，不過在廖科溢爆出情感醜聞幾天後，粉絲專頁修改了主持人名單，改由主播劉方慈擔任，遭外界猜測是否受到輿論影響丟飯碗。

阿里山日出印象音樂會的主持人從廖科溢換成主播劉方慈。（圖／阿里山日出印象音樂會 facebook）

承辦單位民視則回應：「籌備許久的活動，已事先安排多場對外宣傳，在諸多考量以及溝通協調，希望以宣傳日出印象音樂會為主。」