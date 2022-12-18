嘉義市長重行選舉，黃敏惠成功連任，為國民黨守住嘉義以南的唯一一片藍天。黃敏惠打政績牌、長期深蹲勤耕基層獲肯定；民進黨李俊俋臨陣受命，選前3個月才被徵召參選，起步晚、被質疑不夠接地氣、地方綠營分裂、民進黨九合一選舉慘敗等因素，加深李俊俋的失利。

嘉義市有「民主聖地」的稱號，政治版塊綠略大於藍，中間選民也多，這從市議員始終是無黨籍最多席次可看出來，地方選舉選民比較看重人選特質。

黃敏惠從政20多年，在地深耕基層，誠如準桃園市長張善政所說「黃敏惠到市場拜票，叫得出每個攤商的名字」，加上她「勇媽」的形象，「接地氣」自不在話下。

李俊俋有問政專業，擅長政策論述，這也是他競選時堅持的底氣，雖然李俊俋認為自己當過副市長、2任立委，很了解嘉義市政問題，是接地氣的，可惜他經營基層缺乏累積，還是被質疑不夠接地氣。

地方綠營向來各吹一把號，此次選舉李俊俋一直想扮演好「桶箍」的角色，整合綠營，共同對抗團結的藍軍，可惜不如預期，雖然也有黨籍議員一路相挺，但議員選完後，市長延期選舉，凝聚力明顯更不足。

李俊俋臨危被徵召參選，黃敏惠已執政13年，又是現任市長，有在地執政優勢，李俊俋深知這場選戰是一場硬仗，原指望中央執政資源能強力助攻，熟料，民進黨九合一慘敗，嘉義市長又延期選舉，黨中央強烈刮起茶壺裡的風暴，輔選李俊俋不如預期中「全黨打一人」的火力。

相對於綠營分裂，在地藍軍展現大團結氣勢，議員選舉前，黃敏惠扮演「母雞」帶小雞，助攻議員席次增加為6席，議員選完，換成議員陪同黃敏惠深入里鄰家戶拜票。

中選會決定延期市長選舉，藍軍唯恐綠營複製中二選區模式，再演「全黨打一人」的戲碼，傾巢而出圍攻，危機感深重，加上國民黨九合一選舉大勝，乘勝追擊，藍軍重兵集結，黨主席朱立倫、新當選及連任明星縣市長都來助陣，「全黨護一人」挺黃敏惠繼續連任。