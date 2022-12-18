股神巴菲特眼光精準，重押能源股，助使其投資控股公司柏克夏海瑟威股價表現遠超大盤。截至16日，標普5百指數今年迄今大跌逾19％，反觀柏克夏A股則是逆勢上漲近1％。

柏克夏之所以保持漲幅，關鍵之一是主要持股雪佛龍大漲近50％，漲幅高居道瓊30檔成份股之冠，另一檔能源持股西方石油更是狂飆逾一倍，狠甩標普所有成份股。

今年能源股上演噴出行情，全都是拜油價大漲之賜。

而巴菲特鍾愛的必需消費品類股今年表現也不賴，柏克夏主要的消費性持股可口可樂與卡夫亨氏今年也都上漲約10％。

此外，儘管經濟與金融市場猛吹逆風，柏克夏旗下多家子公司，包括Geico、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司與連鎖冰淇淋店Dairy Queen營運依舊穩健。

今年前三季受到蘋果與美國銀行等業外投資股票股價大跌的影響，柏克夏財報雖出現虧損，但其實本業獲利表現並不差。

巴菲特與華爾街偏好的營運觀察指標─營業獲利今年前三季共達241億美元，較去年同期成長20％。

明年巴菲特與柏克夏能否再繳出佳績則面臨諸多挑戰，包括油價下跌與通膨觸頂可能衝擊柏克夏的能源投資部位與自家的電力事業。此外，利率持續上揚恐怕也會損及柏克夏的金融股投資。

投資人同時還將聚焦後巴菲特時代的高層人事布局，畢竟巴菲特明年8月將滿93歲，其最佳戰友副董蒙格更是即將滿99歲。

巴菲特終將有交棒的一天，不過好消息是，接班計畫早已安排妥當，另一名副董艾貝爾（Greg Abel）將接下執行長，巴菲特的操盤左右手韋斯勒與康姆斯則將掌管龐大的業外投資。