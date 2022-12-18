民眾一邊喝啤酒一邊看球賽，相當幸福，但隨著原物料飆漲、物價居於高檔，小確幸恐怕也要消失，啤酒明年可能變貴！台灣菸酒公司農曆年後將「檢討」產品價格，像是金牌台啤長達20年沒有調整價格，都會重新盤整。不過台酒強調，民生用的產品，像是米酒等不會調漲。

隨著俄烏戰爭的影響，原物料價格飆升，使得企業成本大增，物價趨於高檔，而台酒也面臨成本大增的壓力，以啤酒為例，外包裝鋁罐價格就漲了3成。主原料麥芽，生產地區受到戰爭的波及，價格更是超過100％，直接翻倍，甚至明年還可能面臨麥芽短缺等問題，風險增溫。不過台酒強調，對於重要的原物料都備有長天期的庫存，大約1年到1年半之間，所以不用擔心明年啤酒會短缺；此外運送啤酒外包裝紙箱價格也有驚人漲幅，使得啤酒成本壓力大增。

台酒董事長丁彥哲強調，台酒會兼顧營運與民眾負擔能力間權衡考量，攸關民眾生活的民生物資例如米酒等，就不會調漲，以保障民眾的權益。

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