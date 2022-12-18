一名網友日前到中部參加同事婚禮，開到現場後發現大門附近仍有空車位，準備停入時，新人家屬突然上前詢問，得知他確實是來喝喜酒的，家屬竟要求他停到對面停車場，原因是「這裡是給『進口車』停的，等下新人入場要拍照比較好看」，讓他頓時感到失落；離譜原因讓其他人看傻眼。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他日前冒著大雨開車到中部參加同事的婚宴，開了2小時抵達婚宴會館後，發現「入口處」旁的停車格仍有車位，正準備停入時，幾名結婚新人的家屬出來，先是確認他是來喝喜酒的後，在要求他把車停到「對面停車場」，讓他相當傻眼。

結婚新人的家屬稱「這裡是給進口車停的，等下新人入場要拍照比較好看」，原來等等婚宴開始後，會有跟拍攝影師，家屬希望從進場時「排場」就要好看，因此入口的停車位只讓進口車停入；該網友發文說「從善如流，立刻把車子開到會館對面停車場，只是心裡有點落寞，原來我的車不適合入鏡」。

其他網友留言「基本上門口旁的車位通常都是新娘車保留位，純粹溝通不良吧」、「慶幸跟這種虛榮的人只是同事」、「簡單，標準換進口標誌就好了，反正看品牌的標誌啊」、「沒關係啦，以後他們離婚，你開進口車去」、「應該要慶幸了！如果停在旁邊給拍照，怕是免不了不小心的時候，刮傷你會找新人賠償嗎」。