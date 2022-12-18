民進黨九合一大選慘敗，總統蔡英文宣布辭去民進黨主席，行政院長蘇貞昌口頭請辭被慰留。國民黨前台北市議員羅智強驚人預言表示，蘇貞昌不下台恐害慘民進黨，民進黨2024立委、總統大選危矣，恐怕一屍無數命。

羅智強今(18日)在臉書粉專貼文表示，蘇不起，賴倒地。2018年11月24日，民進黨九合一選舉大敗，賴清德當晚在臉書上表示九合一大選是「人民對政府施政的檢驗」，投票的結果，顯示人民並不滿意。他感到抱歉，並向蔡英文口頭請辭，以負起政治責任。雖然蔡英文慰留，賴清德於隔年1月10日總預算通後，1月11日即率內閣總辭走人。

羅智強接著指出，人民以選票表達對政府施政的不滿，賴清德沒有賴著不走，反倒是蘇貞昌輸不起，死皮賴臉、霸佔閣揆。九合一選舉敗得比上次還慘，卻傳出即使內閣改組，蘇貞昌也不會下台，將一路做到2024。

羅智強指出，卡疫苗、擋小明、關中天、反公投、將國人列為黑名單禁止返鄉、操弄民粹、藐視國會、漠視民意、治安差、經濟壞、養網軍、黑金橫行，蘇貞昌的不滿意度過半，目中無人的他是民進黨傲慢執政的指標。拒絕下台，只是讓民眾更討厭民進黨，成為賴清德爭取大位的最大路障。

羅智強認為，蘇貞昌賴在行政院長位子上，他所代表的負面觀感，就像是甩不掉的餿水桶，扣在賴清德頭上。賴清德手握黨權也難施展，蘇貞昌繼續「帶賽」民進黨，對國民黨來說未嘗不是好事，但賴清德能坐視一人害全黨嗎？蘇貞昌賴到底，民進黨2024立委、總統大選危矣，恐怕一屍無數命。