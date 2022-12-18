2022第43屆台北國際音響大展於圓山大飯店舉行，週末假日的最後一天，吸引許多民眾前往觀賞玩味！ 此次總共展出超過百間展房，聚集世界知名音響品牌大廠齊聚一堂，帶來最頂級的音響展出陣容，內容涵蓋最新 HI-END 音響、All in One 智慧串流音響、家庭劇院系統、影音周邊配件，引領大家進入世界美聲精品響宴！

2022第43屆台北國際音響大展最後一天，業者介紹著來自日本的音響相關產品，圖中設備，超過1千萬元。（鄧博仁攝）

台北音響展除了展出頂級音響外，另有展出音樂唱片、各式耳機及喇叭數位串流配件等多元商品，還有台北愛樂現場演奏、教父級音響大師帶來的深度論壇，展期間，圓山飯店打造上百間獨立式包廂展房，尊榮體驗，愛音響的民眾千萬要把握這場超具質感的音響盛會！

台北國際音響大展內，品牌大廠趁勢推出許多新品：像是準備迎接 5G 的 All in One 智慧串流聲控音響、數倍震撼力發燒級 HI-END 音響、國際獲獎時尚設計音響、時尚家庭劇院、潮流品牌耳機。（鄧博仁攝）

Hi-End百大品牌齊聚展出，其中日本Nanotec systems在202號室-樂騰電子展房與各位音響迷碰面，樂騰音響將展出最新K4揚聲器。許多管機朋友在入門與進階時，常因為聲音，空間以及預算問題，很難找到適當搭配管機的揚聲器，樂騰提供能滿足管機愛好者需求的產品。現場還展出Nanotec systems電源線，訊號線與揚聲器用喇叭線。

台北國際音響大展內，推出全球限量的黑膠唱片。（鄧博仁攝）

此次台北國際音響大展內，品牌大廠趁勢推出許多新品：像是準備迎接 5G 的 All in One 智慧串流聲控音響、數倍震撼力發燒級 HI-END 音響、國際獲獎時尚設計音響、時尚家庭劇院、潮流品牌耳機…等首度抵台展出。 音響不只是音響，首度融合居家美學，設計多元現代感、科技感、時尚感、復古感…等音響，創造視 覺與聽覺雙重享受。

2022第43屆台北國際音響大展最後一天，線條流利時尚的音響相關產品，超過1千2百萬元。（鄧博仁攝）

2022第43屆台北國際音響大展最後一天，線條流利時尚的音響相關產品，超過1千萬元。（鄧博仁攝）