2022第43屆台北國際音響大展於圓山大飯店舉行,週末假日的最後一天,吸引許多民眾前往觀賞玩味! 此次總共展出超過百間展房,聚集世界知名音響品牌大廠齊聚一堂,帶來最頂級的音響展出陣容,內容涵蓋最新 HI-END 音響、All in One 智慧串流音響、家庭劇院系統、影音周邊配件,引領大家進入世界美聲精品響宴!

2022第43屆台北國際音響大展最後一天,業者介紹著來自日本的音響相關產品,圖中設備,超過1千萬元。(鄧博仁攝)

台北音響展除了展出頂級音響外,另有展出音樂唱片、各式耳機及喇叭數位串流配件等多元商品,還有台北愛樂現場演奏、教父級音響大師帶來的深度論壇,展期間,圓山飯店打造上百間獨立式包廂展房,尊榮體驗,愛音響的民眾千萬要把握這場超具質感的音響盛會!

台北國際音響大展內,品牌大廠趁勢推出許多新品:像是準備迎接 5G 的 All in One 智慧串流聲控音響、數倍震撼力發燒級 HI-END 音響、國際獲獎時尚設計音響、時尚家庭劇院、潮流品牌耳機。(鄧博仁攝)

Hi-End百大品牌齊聚展出,其中日本Nanotec systems在202號室-樂騰電子展房與各位音響迷碰面,樂騰音響將展出最新K4揚聲器。許多管機朋友在入門與進階時,常因為聲音,空間以及預算問題,很難找到適當搭配管機的揚聲器,樂騰提供能滿足管機愛好者需求的產品。現場還展出Nanotec systems電源線,訊號線與揚聲器用喇叭線。

台北國際音響大展內,推出全球限量的黑膠唱片。(鄧博仁攝)

此次台北國際音響大展內,品牌大廠趁勢推出許多新品:像是準備迎接 5G 的 All in One 智慧串流聲控音響、數倍震撼力發燒級 HI-END 音響、國際獲獎時尚設計音響、時尚家庭劇院、潮流品牌耳機…等首度抵台展出。 音響不只是音響,首度融合居家美學,設計多元現代感、科技感、時尚感、復古感…等音響,創造視 覺與聽覺雙重享受。

2022第43屆台北國際音響大展最後一天,線條流利時尚的音響相關產品,超過1千2百萬元。(鄧博仁攝)

