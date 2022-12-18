由於過去3年來大陸政策與資源都用在疫情封控上，未能幫助民眾做好與新冠病毒共存的準備，在封控措施突然放開後，勢必要在幾個月內面臨大規模感染潮。據英國的醫療風險公司分析，中國取消疫情封控後，感染人數最多可能高達2.79億人，並導致210萬人死亡，而其中大部分是未接種疫苗的老年人。

《美國之音》指出，過去3年世界上其他國家受到新冠疫情衝擊時，中國憑藉強大的社會控制手段，堅持清零政策，大部分人得以正常生活。但是當其他國家大規模疫苗接種與提高醫療手段逐漸走出疫情後，中國清零政策方開始顯得力不從心，封控政策放開之後在大陸多個地方爆發感染潮，包括北京內的許多城市醫療系統已不堪重負。

美國喬治城大學全國與全球衛生法律研究所主任哥斯汀（Lawrence Gostin）指出，中國的醫院已經爆滿，雖然還沒達到西方國家在新冠德爾塔（Delta）變異株疫情期間的程度。在未來幾周和幾個月裡，中國的衛生系統很可能會被新冠病例壓垮。據英國倫敦Airfinity醫療風險公司11月底的分析，如果中國取消嚴格的疫情限制，新冠病毒可能會感染至多2.79億人並導致210萬人死亡，其中大部分是未接種疫苗的老年人。

專家認為，中國放開的時機並不理想，醫療系統沒有為感染潮做好準備，民眾也沒有思想準備。民眾非常害怕新冠病毒，以致現在感染的人群迫切湧入醫院，造成醫療嚴重擠兌。儘管官方在這幾天加大了宣傳力度，鼓勵居家檢測和治療，但社區工作人員人手不足、醫療物資短缺，連基本的退燒藥品與檢測試劑都買不到。

大陸媒體也報導稱，養老院沒有提前得到通知儲備相關藥品和試劑，院裡的老人在感染後也沒有轉院的應急預案模式。由於平時冬天就是老年人基礎疾病爆發的季節，加大了養老院面臨的困境。

衛生專家表示，中國這波感染潮的破壞程度在很大程度上取決於老年人的疫苗接種率，現在再推動疫苗接種，對預防感染潮可能為時已晚。大西洋理事會地緣經濟中心副主任格雷厄姆（Niels Graham）認為，基於過去對的經驗和對中國醫療系統的普遍不信任，很多中國人對接種疫苗有些猶豫不決。

他還表示，中國官方把大量資源用來進行無休止的核酸檢測和方艙建設，導致疫情爆發後醫療系統準備不足。中國官方最近開始迅速擴建醫療設施，重症監護床位（ICU）從一個月前的每10萬人不到4張增加到了10張。但是上海復旦大學的研究人員預測，ICU床位需求在新冠爆發高峰將達到100萬張，是中國現有容量的15.6倍以上。此外，能否找到足夠多的訓練有素醫護人員也是一個挑戰。

中國14億人口中約有5億人居住在小城市和農村地區，這些地方的醫療資源遠遠落後於北京和上海等大城市，恐受到疫情更大地衝擊。哥斯汀預計，北京和上海等大城市能夠在住院人數激增的情況下扛過來，而中國農村衛生系統要脆弱得多。