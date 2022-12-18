高雄「毛怪寵物沙龍」攜手浪愛散播團隊，利用店休時刻，走訪全台流浪動物園區，以行動力挺毛小孩。近日寒冬送愛到屏東高樹「賴媽媽狗園」，捐助飼料、棉被，充飢禦寒外，也鋪設水泥提升園區生活環境，讓賴媽媽為之動容，淚謝這群善心人士的幫忙，心中滿是暖意。

高雄「毛怪寵物沙龍」是一群喜愛動物的人成立的，業者有感於在服務這些「小毛怪」時，偶爾會接觸到一些委託，日前有位主人過世多日卻無人發現，而其飼養的2隻毛怪不離不棄陪伴多日，後來消防隊輾轉詢問「毛怪寵物沙龍」能否收容，業者二話不說答應，而這2隻小毛怪就此成了「店狗」。

賴媽媽表示，近日正缺飼料的時候，「毛怪寵物沙龍」攜手浪愛散播團隊出錢又出力，搬來一包包飼料。（柯宗緯翻攝）

業者提到，其實類似令人難過的委託案件愈來愈多，但店內空間不可能容納不下，而實際詢問及造訪一些中途之家，才發現原來類似的案件這社會上不斷上演，不過是冰山一角而已，還有更多需要幫助的流浪動物。

因此，毛怪團隊在店休時，會走訪各縣市的流浪動物園區，以行動幫忙照顧毛小孩，致力於讓無家可歸的浪浪們能有一頓溫飽，原因很簡單，希望台灣終有一天，能不再是流浪動物的煉獄，每一個生命都能被友善對待。

台灣有很多愛毛小孩的浪爸浪媽自設流浪家園，每年收養流浪的毛小孩日益趨增，增加浪爸浪媽不少壓力，然而數量過多的毛小孩也造成園區的糧食不足，使他們三餐無法溫飽，為了減輕這群默默為社會付出的浪爸浪媽，「毛怪寵物沙龍」攜手浪愛散播團隊用行動力挺愛媽愛爸。

屏東高樹的賴媽媽狗園辛苦照顧這群毛孩，她感嘆說，辛酸沒人知道。（柯宗緯翻攝）

近日團隊前進屏東高樹的賴媽媽狗園，賴媽媽提到，照顧這群毛孩的辛酸沒人知道，有時候想說，要怎樣才有人會幫忙，毛小孩才有飯吃，她常問「老天爺，我到底怎麼做才能養活牠們」，想一想又悲從中來。

賴媽媽表示，近日正缺飼料的時候，「毛怪寵物沙龍」攜手浪愛散播團隊出錢又出力，搬來一包包飼料。（柯宗緯翻攝）

賴媽媽表示，近日正缺飼料的時候，「毛怪寵物沙龍」攜手浪愛散播團隊出錢又出力，搬來一包包飼料，以及送來暖呼呼的棉被，甚至還找來水泥車鋪設水泥，提升狗園環境，減緩她的壓力，內心感動不已。

「毛怪寵物沙龍」也疾呼，各界善心人士，能夠一起響應，一起用行動幫助浪浪與，「我們每個人以小小力量來幫助毛小孩，減輕目前浪爸浪媽的壓力，解決毛小孩一頓溫飽基本需求，相信從你我開始做起，啟動愛的循環，也可為這個社會，帶來不一樣的改變。」