31歲女星何超蓮是澳門賭王何鴻燊的三房千金，不只長得漂亮，還擁有英國倫敦大學的高學歷，被譽為「全球最漂亮千金」。和大陸男星竇驍認愛3年的她，前陣子才被誤傳奉子成婚，想不到近日又被爆料兩人已分手，引起熱議，但雙方尚未證實。

何超蓮和竇驍於2019年公開認愛，偶爾會在社群平台放閃，以及用情侶檔的身分出席活動，戀情看起來十分穩定，被女星劉嘉玲誤會已結婚，緊急在社群平台道歉：「經了解這是一個美麗的誤會，非常抱歉給你們倆添麻煩了，祝您們開心幸福。」何超蓮當時大氣地回應：「有好消息再通知大家」。

何超蓮和竇驍越愛越高調，去年一起參加陸綜藝節目《追星星的人》，今年還傳出奉子成婚，女方喜收10億人民幣（約新台幣45億元）的聘金，但竇驍已在微博發文闢謠，稱「有啥事兒會告知滴（的）」。想不到近日小倆口被傳分手，原來網友指何超蓮很久沒在社群平台曬男友，就連竇驍15日過34歲生日，都沒有公開祝福，與過去高調的作風差很多，懷疑是否已情斷，有網友還感嘆：「要做豪門駙馬不容易啊。」截稿之前，何超蓮和竇驍尚未針對傳言回應。

事實上，這不是兩人第一次被傳情變，網友曾拍到何超蓮和竇驍在機場時一前一後行動，女方跟在後面，上前輕拍竇驍的手臂，竟沒被理睬，不過事後何超蓮在社群平台PO閃照，化解分手的謠言。