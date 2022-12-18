北北基桃人事逐漸定案，準桃園市長張善政預計明後天「壓軸登場」，且預計會一次公布，親張人士今證實，張善政已和雲林縣長張麗善借將，7年級生、原任雲林縣政府新聞處長的羅楚東，將出任桃園市政府新聞處長，肩負未來桃園市府政策發展的論述與即時新聞處理。

40歲的羅楚東畢業於桃園元智大學，後續在政治大學東亞研究所拿取碩士，經歷國家安全會議研究助理、行政院大陸委員會主委室機要祕書、總統府發言人室專員及中央通訊社記者，也曾在企業負責行銷工作，對政策內涵、新聞處理、政策行銷、新媒體運作相當熟悉。去年進入雲林縣政府，協助農特產及觀光行銷，讓雲林曝光度大增，也勇於針對政策辯護，讓張麗善順利連任，外界對羅楚東柔軟身段、處事態度，皆讚譽有加。

知情人士指出，羅楚東到雲林後受到張麗善充分信任，許多議題操作皆能與時事結合，強化張麗善親民與活潑形象，選前更請來白雲模仿張麗善，也於選前之夜合體遊行，線上線下皆吸引眾多人數參與，以創新思維做出不同傳統的風格。

該人士強調，桃市府未來推行政策千頭萬緒，羅楚東過去對於政策端的掌握度高，且具新聞實戰背景，為人謙和，將跟市議會、地方政治圈，有良好的互動。

據悉，張善政將於明後2天宣布小內閣名單，羅楚東也將在桃園「初登場」，陪同張善政宣布相關人事。