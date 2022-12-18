Lulu（黃路梓茵）、曾寶儀主持的公視《姐妹們的音樂萬萬歲》今（18日）晚邀請到星座專家唐綺陽、郭蘅祈（郭子）和劇場名師沈斻等3位國立藝術學院（國立臺北藝術大學前身）戲劇系的死黨，分享學生時期的年輕趣事。

郭蘅祈自嘲自是金魚腦，腦霧20多年，全靠沈斻跟郎祖筠喚起記憶，唐綺陽更說同學們常吐槽郭蘅祈，郭蘅祈也從不記恨。原本歡樂的氣氛，沒想到話題一轉到現在同學會多談養身、養老，郭蘅祈準備演唱當年寫給江美琪演唱的歌〈親愛的你怎麼不在我身邊〉，心有所感地說出，這幾年開始覺得能夠見一次面就少一次面，立刻惹哭了一向很感性的唐綺陽。

唐綺陽說，人生難得遇到可以完全敞開心胸的好同學，這幾年疫情帶走了很多人，我們都還在真的很幸福！如果有人出了什麼狀況，我也不知道我們的心情會怎麼樣。曾寶儀聽了心也揪了一下，郭蘅祈語重心長地說，我們要開始學習怎麼看著別人離開，或是學習怎麼自處，這很重要。

唐綺陽等人分享大學照片，可見許多知名的同班同學。（公視提供）

節目中，他們特別分享珍貴的大學照片，可見到許多知名的同班同學，巨星雲集，是真正的「星光班」，如張玉嬿、郎祖筠等藝人。而沈斻跟郎祖筠都是班上記憶力超強者，畢業逾30多年還能細數當年學校演出的種種，沈斻在節目中更爆料某次校內演出徵求獨唱者，唐綺陽以一曲〈惜別的海岸〉奪下角色，唐綺陽忍不住自我調侃說，那是因為我唱出了風塵味，老師很喜歡。