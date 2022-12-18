中和爆持槍搶奪案！男遭2人拿槍托攻擊 疑因喬賭債糾紛 19:522022/12/18 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和今天下午發生一起持槍搶奪案，警方目前已介入調查。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和今（18）日下午發生一起持搶搶奪案，1名男子遭到2名不明男子持槍搶奪，並被以槍托攻擊，外傳與男子嗜賭有關，目前警方已經介入調查，並逮補到其中一名嫌犯，正在釐清案情是否與賭債糾紛有關。 獵熊男子太囂張 屏檢聲押獲准 邊境解封旅遊旺 機票也現一頁式詐騙 晟楠衝轉型 明年營運拚轉佳 #中和 #持槍搶奪 #賭博糾紛 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭正妹表明拒絕來往 男網友偷闖屋掐脖硬上：爽完讓妳死 20:462022/12/10 社會 15歲女2次無套嘿咻男網友 「下體流黃綠液體」家長嚇壞 19:532022/12/17 社會 企排》屏東台電演出大逆轉戲碼 力挫連莊5連勝穩居龍頭 21:572022/12/11 體育 北市府推熊好券終極加碼 議員憂預算超支：市府根本在賭博 14:382022/12/17 政治 旅館業界第一家！雲品國際12／19啟動負碳排住房 15:162022/12/15 財經 警搗破「一條龍」大麻工廠 2嫌開「行動製毒車」趴趴走遭逮 15:522022/12/15 社會 56歲男有「超級抗體」！血液能滅90％新冠病毒 稀釋萬倍仍有效 13:362022/12/12 國際 男子酒醉遺失錢包 警幫忙尋回助返家 16:512022/12/12 社會 女星涉經營賭博色情被逮 非法獲利破6億 09:212022/12/18 娛樂 高雄人妻暈船18歲鮮肉 傳自慰片「遭勒索50萬」下場超慘 16:422022/12/18 社會 色男埋伏要求屁股翹高 嗆「爽完就讓妳死」 她機警一動作保命 14:122022/12/10 社會 全台首家 雲品飯店推動負碳排 04:102022/12/16 產業特刊 不只碳中和！雲品首創推動負碳排住房成先例 15:292022/12/15 財經 前衛生局長爆外遇 沙發椅上狂啪診所女員工「4年200次」 16:412022/12/17 社會 音樂老師與男友分手 母親收到神秘記憶卡嚇：全是私密照 21:422022/12/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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