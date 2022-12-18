實踐企業社會責任，深化環境、社會及公司治理（ESG），花旗（台灣）銀行連續三年自主發布ESG報告書，以具體行動回應聯合國永續發展目標。花旗銀行表示，過去兩年全球面臨前所未有的疫情衝擊，氣候變遷對環境的挑戰也逐年加劇，作為一個負責任的國際金融機構，花旗持續發揮金融核心影響力，為世界性的挑戰提供解決方案。

其中，2021年從花旗辦公室自身開始，結合新世代創意，推動低碳場域改造，讓垃圾分類正確率提升39％，並循序漸進，將低碳場域改造的理念，推廣到社區與校園。花旗也積極推動電子帳單，減少紙張浪費，統計發現，截至2022年中，同意註冊花旗電子帳單，或線上瀏覽帳單服務的新客戶已高達92％，化減碳口號為具體行動。

為讓民眾了解垃圾回收對垃圾減量、降低碳排的重要性，花旗（台灣）銀行與新北市政府、RE-THINK重新思考環境教育協會（以下簡稱RE-THINK）合作，結合年度盛事：新北歡樂耶誕城，推動環境教育，在新北市府B1進行低碳場域改造，結果顯示，經過創意改造的垃圾桶，具體提升民眾垃圾分類意願從41.9％至87.8％，回收行為正確率更從26％提升至53％，此舉不僅是六都首例，也寓教於樂，協助民眾建立正確觀念。

根據RE-THINK 2022發布「台灣回收意識調查」，發現超過六成六的民眾表示「垃圾分類資訊不足」是正確回收的最大障礙：無論是不知道該丟什麼類別（59.3％）、家庭、學校、辦公室的規矩都不一樣（50.2％）、垃圾桶標示不明或不足（42.1％）等原因，都造成消費者垃圾分類時，窒礙難行。

RE-THINK重新思考環境教育協會創辦人黃之揚表示，今年重新設計市政府垃圾桶與回收區域，瞄準新北耶誕城，推出六都第一個『城市層級』場域改造示範點，將回收場域大膽嘗試為一個社會實驗所。

花旗（台灣）董事長莫兆鴻表示，花旗深信實踐企業永續，是不斷精進的歷程，2021年花旗（台灣）特別依循GRI 2021年最新發布的永續性報告準則，以高標準檢視ESG的各項作為，實踐對台灣的永續承諾。