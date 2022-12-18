台北市第三選區立委補選之戰，火藥味愈來愈濃。民進黨參選人吳怡農曾被對手國民黨參選人王鴻薇稱「一個人的江湖」。國民黨台北市議員徐巧芯則透露，上次吳怡農跟國民黨蔣萬安選立委時，曾發生過「慘劇」，議員介紹吳怡農認識里長，他卻拍完照就走了，讓里長非常生氣。

徐巧芯今(18日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，之前吳怡農跟蔣萬安選立委時，曾發生過「慘劇」。那時吳怡農蠻紅的，大家爭相帶他去拜訪里長，要幫忙介紹，結果吳怡農帶了一些攝影機去，到那裡拍完照就走了，獨留議員跟里長面面相覷，不知道該怎麼辦，里長非常生氣，他們就一直跟里長道歉。據她所知，自從那一次之後，松山區議員都不太敢帶吳怡農出門。

另外，徐巧芯也認為，吳怡農不斷跳針，打哀兵策略討拍 ，但以民進黨現在的處境，討不到好處，她甚至翻出一個自稱塔綠班的民進黨支持者，在臉書不滿說，「台北市第三選區是什麼花式選舉實驗場嗎？要談政見，不玩其他手段可以，但沒有看板、沒有旗幟，只在某個特定地搞什麼短講，是要怎麼讓選民知道你是誰 ？會來聽街頭短講的，不過是一群連投票權都沒有的農夫農婦，真正要爭取的是有戶籍、而且真正住在這裡的選民」。

徐巧芯接著表示，連綠營支持者都受不了吳怡農，但現在吳的選情糟糕到連塔綠斑支持者都氣成這樣，甚至有多少淺綠的看到他不想投或是沒興趣。因此，她想送吳怡農「今非昔比」4字，他還以為自己是當年跟蔣萬安對戰的吳怡農，他忘記他已經不是了。