近幾年，快「食」尚迅速成長，全球興起一股獨食風潮，主打一個人也能享用的「八色烤肉mini」，打破韓式燒肉2人以上共食的方式，首推單人火烤盤套餐組，現點現烤。品牌第二家門店插旗高雄漢神巨蛋，12月19日正式開幕。開幕日起一連三天，每日前50組，點購任一套餐即獲贈飲品三選一；另外，12月19日至明年1月19日，業者首賣跟韓國「豆火」聯名的「豆芽炒豬肉」套餐，韓國美食台灣同步享用，美味零「食」差。

「八色烤肉mini」首創獨食韓式燒肉套餐，餐點有肉類主食、兩款韓式小菜、米飯、包肉生菜、湯品、3款沾醬。(八色烤肉mini提供)

「八色烤肉mini」由台灣創辦人張少綱與韓國「八色烤肉」團隊共同創作，雙方多次來回台韓兩地，歷經2年時間，將所有餐點的味道設定完成，提供現烤的各式單人肉品套餐，首創單人也能獨享的韓國烤肉，餐點包含肉類主食、兩款韓式小菜、米飯、包肉生菜、湯品、3款沾醬。「八色烤肉mini」首間店今年8月於台北101地下美食街開設。第二家門店進軍高雄漢神巨蛋美食街，12月19日正式開幕。

「八色烤肉」主打八種口味五花肉，包含人蔘、花草、松葉、大蒜、紅酒、咖哩、大醬和辣椒。(八色烤肉提供)

必吃料理首推「滋滋火烤盤獨食料理」，其中招牌八色烤肉套餐，八種口味五花肉包含人蔘、花草、松葉、大蒜、紅酒、咖哩、大醬和辣椒，主廚將五花肉烤至略帶酥香，再放置火烤盤端上桌，滋滋的聲音伴隨香氣四溢，令人食指大動，是品牌鎮店料理。

「八色烤肉mini」首賣跟韓國 「豆火」聯名的「豆芽炒豬肉」套餐，限期供應，售價260元。(八色烤肉mini提供)

此外，業者與韓國「豆火」聯名合作，將其最經典的「豆芽炒豬肉」帶到南台灣，韓劇迷對這道韓國國民美食應該不陌生，包括孫藝珍和玄彬的定情之作《愛的迫降》、《梨泰院Class》和《料理絕配》等夯劇，都可以看到這道韓國經典美食。滿滿清脆的豆芽和新鮮五花肉一起拌炒，最後加上不可或缺的特製辣醬，辣中帶甜，醬香惹味且下飯，好滋味一試難忘。「豆芽炒豬肉」12月19日至明年1月19日限期供應，售價260元。

「八色烤肉」首度將弘大超人氣的馬鈴薯排骨鍋端上台灣餐桌。(八色烤肉提供)

超人氣美食賣到月底 馬鈴薯排骨鍋88元加購價

此外，「八色烤肉」也吃得到弘大超人氣「馬鈴薯排骨鍋」，這道料理在韓國有專門店，24小時都能吃到，受歡迎的程度可見一斑。業者特別取經弘大的馬鈴薯排骨湯專門店，將這道平價濃郁的美味帶回台灣，民眾在「八色烤肉」台北忠孝店或台中中友店，點購任一套餐加價88元即可品嚐「馬鈴薯排骨鍋」，即日起至12月31日止，每日限量20鍋，不提供單點。

另外，迎接年底兩大節慶，「八色烤肉」台中中友店即日起至明年1月20日止，首次推出「平日酒類無限暢飲」活動，韓國Cass啤酒全天候時段無限暢飲，每人299元；所有酒類無限暢飲每人399元，包括特調水果燒酒、風味燒酒、原味燒酒、Cass啤酒和瑪格麗米酒等，通通喝到飽。如有選擇酒類喝到飽，需同桌所有人都點購。

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