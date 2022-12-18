台南檢警偵辦11月10日發生在台南學甲的88槍擊案，近日偵辦進度大有進展！16日再逮捕涉嫌提供槍枝的蔡嫌及協助取槍的謝姓嫌犯，台南地檢署昨天向法院聲請羈押，今天經法官訊問後，18日晚間裁定2人准予羈押禁見。

台南檢警偵辦學甲88槍擊案，逮捕逮捕載楊展華北上取槍的謝嫌。(警方提供／曹婷婷台南傳真)，

蔡金郎在此案中負責提供作案的衝鋒槍，再由謝俊誠開車載楊展華北上取槍後，再交給在逃主嫌「紅龜」洪政軍，由洪把槍交給在逃的孔祥志。檢察官認蔡、謝等2人違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，17日深夜向法院聲請羈押禁見，台南地院今天傍晚開羈押庭，晚間7時許，裁准羈押禁見。

據了解，蔡嫌面對檢警問訊，否認涉案，也不承認提供槍枝一事；而謝嫌也否認涉案，稱自己根本沒有參與整起槍擊案，只負責開車載楊展華北上。

法官指出，蔡嫌、蔡嫌雖否認犯行，說詞避重就輕且供詞反覆，供述與其他到案被告供證內容歧異，惟檢方羈押聲請書所載犯罪事實，經證人及同案被告證述及供述明確，認其嫌疑重大，且全案仍有共犯尚未到案釐清案情，足認其有逃亡之虞，有相當理由及事實足認有勾串共犯證人之虞，裁定兩人羈押禁見。