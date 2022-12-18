2022年國際足球總會卡達世界盃今晚11點將進入壓軸重頭戲，阿根廷隊對上法國隊爭奪冠軍，兩隊的靈魂人物梅西和姆巴佩帶領球隊角逐最高榮譽大力神杯，網上不少球迷為自己喜歡的球隊集氣。近日阿根廷隊的大嫂團難得合體，並透露她們達成協議，若阿根廷順利贏球，阿根廷大嫂團們將在身上刺青紀念。

據外媒《太陽報》報導，阿根廷球隊守門員赫羅尼莫魯利的太太日前曬出與其他「Wags」（指運動員的妻子或女朋友）聚餐的照片，19位美女排排站，畫面相當吸睛，其中足球員利桑德羅馬丁內斯（Lisandro Martinez）的女友羅培茲向媒體透露，阿根廷球員大嫂團們在前幾日的晚宴上達成一項協議，如果阿根廷順利奪冠，大嫂團將一起去刺青紀念這個歷史性時刻，她表示：「我們還沒決定要刺什麼圖案，有人想要將冠軍賽的日期刺在身上，也有人想刺上阿拉伯文，當然也有人想要刺『那個東西』。」

「那個東西」其實就是大力神盃，也是國際足總世界盃獎盃，之所以這樣稱呼是害怕直呼名字會破壞加冕夢想，羅培茲提到大嫂團之間的相處：「當你開始了解她們時，你會發現她們就像其他人一樣，非常友善和愉快，我們之間的氛圍真的很好。」

不過大嫂團的相聚晚宴原先估計應該有26位到場，最後卻只有19位，不知為何梅西的妻子安東內拉（Antonela Roccuzzo）並未在場，還有其他人因身體因素未到。