中國信託新舞臺藝術節邀請加拿大DJ無尾熊小子（本名：艾瑞克．辛）來台，帶來作品《蚊子爵士夢》，日前在台北國家音樂廳舉辦亞洲首演，舞台上的偶戲，透過現場攝影，即時投影投放到大銀幕上，現場有如小型電影片廠，孩子們的笑聲響徹音樂廳，場面熱鬧溫馨。

無尾熊小子表示，這部作品最重要的就是希望能帶給人們快樂，而他的啟發是來自喜劇泰斗卓別林的電影，「我們一家三代都喜歡看卓別林電影，我從小就跟爸爸媽媽、爺爺奶奶一起看。受到卓別林啟發，我想要創造一部作品，讓人們感到喜悅和開心。」

《蚊子爵士夢》演出現場有如小型電影片廠，共有20座微型佈景、75只戲偶以及一組弦樂三重奏。左為主創加拿大DJ無尾熊小子，右為國家兩廳院藝術總監劉怡汝。（鄧博仁攝）

無尾熊小子曾為電影《大亨小傳》、卡通《芝麻街》製作配樂，身兼DJ、作曲家、戲劇製作人與視覺藝術家，擅長以音樂巧妙結合DJ刷碟聲響。他表示，這部作品談論找到自己的聲音很重要，人要有自己的夢想。當我創作音樂或是做作品時，我認為要享受過程，比是否成名重要，最重要的是把作品做好。

全劇描述一隻蚊子離鄉背井，到都市追尋音樂夢想，挫折不斷，但在好友協助下，總算能圓夢。演出現場有如小型電影片廠，共有20座微型佈景、75只戲偶以及一組弦樂三重奏，操偶師在現場操偶，攝影師拍攝並投放到大銀幕上，無尾熊小子也親自擔任配唱和音樂演奏。

值得一提的是，在台灣演出，團隊也特別在部分道具物件上加入中文字幕，像是劇中人物吃的幸運餅乾，打開就出現「你愛台菜」、「幸福就在你身邊」等字句，劇中角色「蚊子」在遊樂園玩耍的地點，招牌也寫上了「九族文化村」，令觀眾很有共鳴。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，中國信託新舞臺藝術節一向以跨界創新、非傳統節目為主，這次邀請偏鄉學子觀賞，跟兩廳院理念一拍即合，劇場的價值不只呈現藝術樣貌，更要開啟對未來的想像，很開心孩子們首次、難得一次進到劇場，能留下這樣開心、充滿正能量的劇場記憶。