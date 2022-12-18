與國際太空站(ISS)對接的俄羅斯聯盟號MS-22太空船(Soyuz MS-22)最近發生冷卻劑異常外洩，官員表示，冷卻劑洩漏可能是由微隕石引起的。更為嚴重的，太空船經檢查後被評為「不適合再使用」，需要新的太空船來替補。

美聯社報導，俄羅斯航太局(Roscosmos)和美國航太署(NASA)都表示，此事件並未對太空站的人員構成任何危險。不過，國際太空安全促進協會 (IAASS) 主席史戈巴 (Tommaso Sgobba) 表示，聯盟號「損壞得無法修復，已不適合再使用」，意思是， MS-22 無法將3名太空人帶回地球。

故障是在上周四發現，當時俄羅斯太空人普羅科皮耶夫 (Sergey Prokopyev) 和佩特林 (Dmitri Petelin) 正在準備太空漫步時，地面專家從國際太空站的即時攝影中，看到聯盟號持續噴灑無數的小粒子，數量相當誇張，再請太空人檢視儀器的數值，立即發現冷卻劑快速的流失。

俄羅斯航太局的太空人部門主管克里卡列夫 (Sergei Krikalev)表示，MS-22的故障，很可能是微隕石撞擊到艙外的一個外部散熱器，導致冷卻劑逸出太空，影響了冷卻系統的性能，也就造成艙內溫度的上升。所幸這個故障是局部的，不會危及機組人員。

Soyuz MS-22 coolant leak

目前NASA 持續使用國際太空站的「加拿大2號」(Canadarm2) 機械手臂，檢視聯盟號外部的損傷情況。

雖然目前太空人沒有安全的風險，但是在聯盟號失去作用之後，這意味著返回太空船不夠全部的太空人使用。目前僅有美國的乘員龍太空船(Crow Dragon)可帶太空人回家。

其實SpaceX所設計的乘員龍太空船，在設計上具有乘座7人的空間，但NASA規定僅乘4人。按規定，其他3名太空人必須在國際空間站上等待，下一次俄羅斯必須發射留空的無人太空船，以接走額外的3人，這樣的工作並不常見。