12月22日正是二十四節氣的冬至，是全年中白天最短、黑夜最長的一天，習俗上會吃湯圓象徵添歲，清水孟國際塔羅小孟老師分享冬至6大禁忌，除了湯圓要吃雙數外，當天也要避免房事、熬夜晚睡等行為。

小孟老師指出，因為冬至寒冷陰氣旺盛，古人更視為「鬼節」，為防影響來年運勢及健康，有6件事應當避免：

1.不可以房事：因冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。

2.晚上避免旅遊外出：《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至被古人視為鬼節，建議晚上9：00後不要外出，外出可攜帶鹽巴。

3.嫁出去的媳婦不要回娘家：因為冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病回家後會傳染給公婆，公婆大多年長萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。

4.不宜熬夜晚睡：冬至寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。

5.湯圓不要單數：冬至吃湯圓一定要雙數不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。

6.忌逞兇鬥狠：冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。

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