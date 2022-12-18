百貨跨年「趣」，其中台北101公布今年精彩煙火大秀，重磅延攬史上最豪華三金團隊，帶來最沉浸式的多媒體新年煙火展演，首創多項主題；新光三越、SOGO百貨也不斷推陳出新耶誕、跨年禮物選擇，及寒流保暖衣物等，快趁年末犒賞自己一波。

台北101以「關懷世界閃耀夢想」為跨年主題，透過精彩煙火大秀，帶來許多首次創新，包括首度在建築物四面的360度全方位展演、首度結合音樂、建築燈光、多媒體、煙火及戶外光效的多媒體沉浸大秀，並特地為跨年大秀創作原創音樂，及使用與歐洲結合的「無屑少煙」煙火，提供環保意識。

台北101公布跨年煙火，首次結合音樂、建築燈光、多媒體、煙火及戶外光效。（台北101提供）

台北101表示，本次延攬擅長燈光視覺展演的藝術家賴雨農，擔任總導演，以原創的動畫、音樂與燈光設計，為跨年大秀注入嶄新的新面貌，團隊成員還包括動畫專家凌偉倫、原創音樂陳建騏老師等，堪稱史上最豪華三金團隊。煙火大秀與去年同樣為300秒時間、總預算5000多萬元。