加拿大DJ無尾熊小子第三次來台，這回演出作品《蚊子爵士夢》，18日演出現場，主辦單位中國信託新舞臺藝術節邀請近400位偏鄉和社福單位的孩子欣賞，跟著故事情節，孩子們笑聲不斷，場面溫馨，無尾熊小子表示，他從小學音樂，音樂跟著他一起成長，也改變了他看世界的方式。

無尾熊小子表示，他大學時讀的是教育，雖然沒有當老師，但是創作時有很多點子和教育相關，當他知道這次演出台下有近400位小朋友欣賞時，很開心地表示，希望他們喜歡這個表演，也希望他們能探索藝術，找到自己的可能性，追求夢想。

加拿大DJ無尾熊小子第三次來台，這回演出作品《蚊子爵士夢》。（鄧博仁攝）

無尾熊小子認為，從小接觸藝術是很重要的事，他4歲開始學鋼琴，8歲參加學校樂團，學會演奏豎笛，12歲的時候開始學習如何刷碟當DJ，他說，彈琴讓我學習有紀律地練琴，打下音樂基礎，也改變了我看世界、聽音樂的方式。此外，無尾熊小子也表示，和不同領域的藝術家合作，總能帶給他許多創作養分。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，基金會致力偏鄉藝術教育，長期扎根的「夢想＋圓夢工程」把藝術資源帶到偏鄉小學，推動深度藝文教育，還有強調多元體驗的「台灣夢藝文工作坊」，把藝術資源帶到社區。

馮寄台表示，我們不只把藝術資源帶到孩子面前，更把孩子帶到藝術殿堂，觀賞一流的國際節目，開啟視野。這齣作品裡的小蚊子，因為結交了好朋友，才能站上夢想舞台，我們希望藝術就是孩子們的好朋友，在生活中潛移默化，或許，在人生中的某一刻，也能成為孩子們的重要力量。