受到寒流影響，全台多個縣市低溫下探10度以下，各地猝死案例頻傳。一名網友表示，台灣建築物防寒觀念不好才有比溫帶國家冷的錯覺，同時他也質疑，「台灣是不是防寒觀念很差，還停留在不怕冷=勇的危險觀念？」貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文表示，其實台灣並不冷，只是防寒觀念不好，民眾才有台灣比溫帶國家冷的錯覺，像是暖氣方面，國外相當普及，跟台灣的冷氣一樣是標準配備，冬天身體到處都是暖暖的，觀光飯店、民宿暖氣更是必備設施，「身體暖當然覺得不冷」；反觀台灣雖然不下雪，但室內寒流來襲時只有10幾度，室外又更冷。

原PO指出，像是最近很多猝死新聞，許多人抱持著「台灣又不冷，開個屁暖氣」的想法，以為自己很勇、不怕冷，但是這其實更危險，尤其許多不怕冷的人，其實都是三高、肥胖等危險族群；就算真的是天生神力不怕冷，很多老人血管收縮不好，溫差一大容易就這樣走了，順利存活的也可能會有感冒、中風等後遺症，「台灣是不是防寒觀念很差，還停留在不怕冷=勇的危險觀念？」

對此，許多人紛紛回應，「這是真的，家裡有不聽勸的長輩，喜歡晨跑的要注意，很容易中風」、「被節約能源洗腦了，本然就該暖氣開下去」、「夏天會開冷氣、冬天不開暖氣的人太多惹，暖氣本來就要開…省這個錢不如多賺錢」。