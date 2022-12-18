一名女網友與男友交往多年，性事很合，她最近想用交友軟體找一般朋友，因此約了一名女子認識，沒想到當晚借住對方家時，對方撲倒她就發生關係，而男友得知後竟說沒關係，稱不要跟男生就好，還很興奮地問她細節；其他網友認為不論性別，原PO的行為就是劈腿出軌了。

「有男友卻跟女生發生關係了…」該女網友在Dcard發文，她與男友交往多年、感情、性事穩定且合拍，她近日享用交友軟體找「一般朋友」，交友性別選擇女性，男友也同意，原PO因此就與一名很漂亮的女網友相約出門，2人看完夜景後對方問她要不要睡對方的家，當晚對方就主動撲上來，而她也沒有排斥。

該女網友說她交過5任男友，沒交過女友，每任男友都有發生關係，她一直認為自己是直女，原本還猶豫是否該將此事告知男友，沒想到男友得知後說對方是女生，他並不在意，稱不要跟男生就好，還很興奮地問原PO床上細節，但原PO說已經跟對方沒有聯絡了。

其他網友留言「是因為對象是同性風向才這麼和平嗎，我是覺得劈腿的都噁又渣啦」、「只好找男友加入，他絕對不會生氣的」、「跟你男友講應該不會怎樣，但是你男友大概會開始幻想3P的事」、「我想像一下，如果我男友是跟男生做愛的話（僅限他當0的狀態），我好像不會生氣欸哈哈」、「反正妳還是戴妳男友綠帽啊，妳跟他坦承他會不會生氣一回事，你這個人人品有污點也是一回事」。