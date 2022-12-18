蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主鋼琴家趙成珍，一連兩天首次在台南、高雄演奏，琴藝征服樂迷，也將在明（19）日重返台北。

台南演出時，趙成珍一身輕便，感受南台灣的陽光，進到場館也馬上練習，對於音準、觸鍵靈敏度、踏瓣和音色變化、場館溫度等，要求極高，一一和調音師討論確認，彩排了兩個多小時。

安可曲他首先彈了新專輯收錄的肯普夫改編韓德爾小步舞曲，接著彈蕭邦降A大調波蘭舞曲《英雄》。今晚完成高雄演出後，趙成珍明晚將在台北演出。