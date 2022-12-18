國際美聲天后莎拉·布萊曼「耶誕派對演唱會」台灣巡演最終場18日晚間在屏東縣立田徑場轟動登場，雖然天氣冷颼颼，但全場6000名熱情歌迷不畏14度低溫聽得如癡如醉，縣長潘孟安也貼心地免費為大家準備暖暖包，一同沉醉在耶誕的祝福中。

屏縣府指出，莎拉·布萊曼首度來到台灣最南端，也是此次台灣巡演唯一戶外場，雖然入冬首波寒流報到，但全場6000名熱情歌迷不畏寒風到場欣賞，縣長潘孟安也到場與觀眾一起感受天后的動人歌聲。

國際美聲天后莎拉·布萊曼在屏東開唱，雖然在寒流開唱，療癒的歌聲溫暖現場歌迷的心。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

潘孟安說，屏東場是台灣巡演最終場、也是唯一的戶外場，考量這2天氣溫驟降，擔心觀眾會冷，今天中午特地動員在高屏地區購買近萬包的暖暖包，要送給觀眾保暖，好險演出當下溫度雖低但無風無雨，沒有想像中的冷，大家可以盡情享受這場音樂盛宴。

國際美聲天后莎拉·布萊曼久違的亞洲巡演，吸引眾多歌迷爭相朝聖。（謝佳潾攝）

美聲天后久違的亞洲巡演，吸引眾多歌迷爭相朝聖，經典曲目一首接著一首，除有充滿聖誕氣息的歌曲〈聖母頌〉、〈平安夜〉、〈我相信有耶誕老公公〉外，也不忘演唱經典成名歌曲〈歌劇魅影〉、〈吿別時刻〉，完美高音演繹展現寶刀未老功力，讓現場歌迷聽得如癡如醉，提早過了個令人記憶深刻的耶誕佳節。