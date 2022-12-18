中國最近終於放寬廣受批評的疫情封控措施後，先前飽受封控困擾的歐洲企業又陷入另一場因感染潮帶來的危機。據德國媒體報導，變幻無常的防疫政策與疲軟的經濟形勢，令很多在華德企越來越對前景感到悲觀。先前因疫情封控導致商業信心重創的5千家德企，現在又得面對即將到來的新冠感染浪潮做好準備。

《德國之聲》引述德國《商報》的評論稱，變幻無常的防疫政策，疲軟的經濟形勢，令很多在華德企越來越對前景感到悲觀，他們已經開始萌生告別中國的想法。

這篇題為《習近平治下的中國令德企恢復冷靜》的評論表示，德國企業並不會不惜一切代價留在中國。當然為了長遠的增長前景，巴斯夫和寶馬這類大型企業會選擇留在中國。雖然出於無奈，他們因為先前巨大的投資而不得不留在中國。但對於那些無法適應中國政府隨心所欲的施政方式的企業而言，他們已開始減少或撤出在華業務，當然也會帶走工作崗位和專業技術。

評論說，歐洲經濟界一直在警告，無休無止的封控和旅行限制，對企業而言無疑是一劑毒針。嚴苛防疫政策造成的損失現在已經逐漸顯露了出來，已經經歷了無數次停擺封控的在華德企，現在又要面對疫情帶來的混亂。

評論指出，隨著防疫政策的放寬，但願中國會回歸正常，外國投資者也能夠回心轉意。「但至少就今年而言，很多投資者對中國市場的信心已經遭到了不可逆轉的損毀。中國的一切都以意識形態為先，中國早已不再是那個注重經濟發展的穩定港灣。」「中國重返疫情前的狀態可能性微乎其微，多年以來，中國要重新閉關鎖國的跡象已經越來越明顯。」

上周中國政府突然大幅度放寬疫情限制，對於飽受停擺封控之苦的在華德企來說，這本來應該是件大快人心的好事，然而事實卻並非如此。另一德媒《南德意志報》認為，「事實上，大多數在華德企的管理者都對未來幾個月的發展走勢憂心忡忡。實施了近3年的嚴格防疫政策，突然在雜亂無序的狀態下被大幅度放寬，這是所有人都始料不及的。」

上海德國商會主席紐曼（Clas Neumann）形容說，極其嚴苛的防疫限制，已經令商業信心、市場吸引力和商機大打折扣，現誰大約5000家在華德國企業現在的當務之急則是為即將到來的新冠感染浪潮做好準備。

紐曼說，現在官方的疫情統計已經完全不能反映實際情況，在北京周邊地區以及中國南方，員工感染比例已經非常之高，而經濟重鎮上海的情況「還不是很嚴重」。現在感染潮還沒有對生產造成嚴重影響，但可以肯定情況將會變得非常嚴峻。