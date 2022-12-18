兩岸小三通是否重啟？國安會祕書長顧立雄15日披露，「絕對不會拖過春節」。對此，前立委林濁水稱，「顧準院長放了一個起身砲？」「若真的這樣，倒真是天大地大的憲政革命大事！」

國民黨立委陳玉珍15日在立法院詢問顧立雄，再過不久就是春節，大陸方面是否會開放小三通？顧立雄表示，對方也許是有這個意願。陳玉珍要求顧立雄給個確切時間，顧立雄回覆，他沒有辦法給確切的時間，但「絕對不會拖過春節」。

另外，行政院明年1月中內閣改組，外傳國安會祕書長顧立雄是閣揆人選。不過顧立雄15日受訪時表示，他沒聽過這個說法，也沒被徵詢過，所有政務官的去留，包括他現在國安會祕書長的位置，都是由總統決定。

對此，前立委林濁水在臉書表示，「是朝思暮想要終結蔡蘇體制吧。所以有人一看顧立雄說小三通將不會拖過春節，便欣然說時侯到了。」

林濁水質疑，「是嗎？也許」，「但這樣推論是不只基於蔡蘇體制就要結束，更豈不是表示未來兩岸國安決策，將由國安會轉移到行政院，總統不再直接牢牢掌握在自已手中了，所以顧準院長放了一個起身砲？」

林濁水強調，「若真的這樣，倒真是天大地大的憲政革命大事！」