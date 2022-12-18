23歲港星葛綽瑤（Yoyo）外型清新、甜美，去年參加選秀節目《全民造星IV》獲得16名，今年1月正式出道，IG至今有12.5萬粉絲，成為新一代宅男女神，星途備受看好。近日她在節目自爆曾被2位男友劈腿，原因可能是「身體沒給他們發洩」，自認對性沒慾望。

葛綽瑤最近參加森美（梁志健）、火火（李家榮）和劉翁主持的商台節目《公子會》，大方地暢聊戀愛經驗，透露交過4任男友，2段都因為男方劈腿而分手，她回憶其中1任同校學長男友的控制慾較強，所以她2年都沒有異性朋友。學長考上大學後，就讀女生較多的系所，開始滿嘴謊言；後來葛綽瑤跟另一個同學交往，分手後才知道男方曾背著她跟女生單獨唱K。

葛綽瑤表示自己不會管男友，認為雙方應該要互相信任，因此自認個性較容易受騙。森美問她有沒有抓姦過，葛綽瑤給予肯定的回答，透露曾發現某任男友一口氣偷吃3女，火火聽完後指出葛綽瑤的戀情常因同個原因而結束，認為她自身一定有問題需要檢討；對此，葛綽瑤直言：「可能就是因為我沒在身體上給他們發洩。」

主持人們聽完恍然大悟，火火忍不住追問：「肯定是啦！那麼你現在還是？」葛綽瑤沒正面回應，僅認可能以前「太乖巧」導致被移情別戀。森美單刀直入切進問題核心：「你守身如玉約會而讓男生走掉！」葛綽瑤承認對性方面很佛系：「是，我自己沒什麼太大這個慾望。」暗示沒有太多性需求。

火火開玩笑地說，葛綽瑤比較適合跟年長人士約會，劉翁也認同，虧葛綽瑤約會前要看男方有沒有樂悠卡（類似台灣的敬老卡）。